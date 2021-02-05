رئيس الوزراء الفرنسي: إستبعاد فرض حجر صحي عام مجددا في فرنسا

قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، أن فرض حجر صحي عام جديد في فرنسا مستبعد في الوقت الراهن بسبب فيروس كورونا.

وأوضح جان كاستكس، أن إنتشار الوباء لم يرتفع بشكل قوي خلال الأسبوعين الأخيرين.

وقال خلال مؤتمر صحافي، إن الوضع المتعلق بفيروس كورونا في فرنسا لا يزال هشا، لكن ليست هناك حاجة إلى فرض إجراءات حجر صحي عام.

وتابع قائلا “يجب علينا أن نلتزم بالقيود الحالية المفروضة لدينا بالفعل… إلا أن الوضع لا يبرر فرض إجراءات حجر صحي عام”.

للتذكير كان قد أعلن الجمعة الماضي كاستكس، إغلاق بلاده لحدودها بدءا من الأحد أمام الرحلات الآتية من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.