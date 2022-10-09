رئيس الوزراء الفلسطيني: آمل أن يجتمع العرب على ضرورة توحيد الخطاب العربي

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إنهم يعوّلون على قمة الجزائر لإعادة القضية الفلسطينية لسلم أولويات الأجندة العربية”. مشيدا “بجهود الجزائر لتحقيق المصالحة الفلسطينية ولم الشمل العربي”.

كما أشار رئيس الوزراء الفلسطيني في تصريح للقناة الإذاعية الأولى “إن أرض الجزائر هي أرض الحوارات والوحدة الوطنية الفلسطينية”. مضيفا “إن القمة العربية المقبلة بالجزائر ستكون قمة الوحدة العربية وأرض الموقف العربي الواحد”. و”نحن نتطلع إلى نجاح هذه القمة لتخرج من الجزائر صورة مشرقة للأمة العربية التي يمزقها التفتت والتشرذم”.

وأضاف أشتية، “نحن على ثقة بنجاح أي قضية تضع الجزائر ثقلها المعنوي والنضالي والتاريخي خلفها”. و”نعول على نجاح هذه القمة التي ستعقد في ظروف صعبة وتحديات كبرى”.

كما أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني، بما تقوم به السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون لإنجاح هذه القمة. معربا عن أمله في أن تجتمع الأمة العربية خلال هذه القمة على ضرورة توحيد الخطاب السياسي العربي.

ومن جهته، أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في تصريح سابق، على أهمية عقد مؤتمر القمة العربية في الجزائر. من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في ظل الحصار الذي يحاول الاحتلال الصهيوني فرضه.

كما جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس. وهذا في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

في حين، أكد الرئيس الفلسطيني على أهمية عقد مؤتمر القمة العربية في الجزائر. ومتابعة القرارات السابقة للقمم العربية، خاصةً توفير الدعم والإسناد. من أجل تعزيز صمود شعبنا في ظل الحصار الذي يحاول الاحتلال فرضه.