رئيس الوزراء الفلسطيني يشكر الجزائر

أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، عن شكره وتقديره للجزائر لمساهمتها بقيمة 30 مليون دولار. لإعادة إعمار مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية على إثر الاعتداء الهمجي الإجرامي الذي شنّته قوات الاحتلال الصهيوني مؤخرا.

واعتبر اشتية في بيان، اليوم الجمعة، دعم الجزائر بمثابة تعبير عن عمق ومتانة العلاقات، وأواصر الأخوة. ووحدة الدم والمصير التي تربط القيادة والشعب الجزائري بالشعب الفلسطيني وقيادته. الذي يواصل نضاله دفاعا عن أرضه، ومقدساته وهويته، لنيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

بالمقابل، أبدى رئيس الوزراء الفلسطيني أمله بأن تعيد الدول الشقيقة تفعيل شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمم العربية. للشعب الفلسطيني الذي قال إنه “أحوج ما يكون إليها اليوم في ضوء ما يتعرض له من ممارسات القتل. والحرق، والمحو، والإبادة الجماعية”.