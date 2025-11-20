رئيس الوزراء الفيتنامي يختتم زيارته إلى الجزائر 

اختتم رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية، فام مينه شينه، زيارته الرسمية إلى الجزائر، والتي دامت 3 أيام.

وحسب بيانٍ لمصالح الوزير الأول، تم توديع رئيس الوزراء الفيتنامي من قبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، مرفوقًا بوفد وزاري.

وكان، خلال زيارته، استُقبل من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وأجرى لقاءات ثنائية وموسعة مع الوزير الأول، سيفي غريب.

وأسفرت الزيارة عن توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد، الطاقة، والتجارة.