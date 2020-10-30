رئيس الوزراء الكندي: “الإرهابيون والمجرمون والقتلة لا يمثلون الإسلام”

أكد رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، أن الإرهاب لا يمثل الإسلام كرد على ما حدث في مدينة نيس الفرنسية أمس الخميس، بعد مقتل ثلاثة أشخاص طعنا.

وقال ترودو في تصريح للصحافة الكندية:”المجرمون والإرهابيون والقتلة بدم بارد الذين ينفذون هكذا هجمات لا يمثلون الإسلام، ولا يمثلون المسلمين في كندا أو فرنسا أو أي مكان حول العالم”.

كما أكد رئيس الوزراء الكندي، أن عملية الطعن شنيعة وليست لها علاقة بالإنسانية واصفا أيها بالعمل الإرهابي.

وأضاف “هذه أعمال إجرامية شنيعة، وظالمة بكل الأحوال وإهانة لقيمنا كافة، فمن ينفذ هذه الهجمات مجرمون وإرهابيون وقتلة بدم بارد لا يمثلون الإسلام”.

للتذكير قُتل ثلاثة أشخاص في كنيسة نوترودام في مدينة نيس السياحية، أمس الخميس، واعتقلت الشرطة الفرنسية منفذ العملية.