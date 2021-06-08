رئيس الوزراء الكندي: قتل العائلة المسلمة عمل وحشي وجبان

اعتبر رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الثلاثاء، الهجوم المتعمد بشاحنة والذي راح ضحيته عائلة مسلمة من 4 أشخاص بمقاطة اونتاريو عملا ارهابيا ووحشي.

وجاء هذا التعليق من رئيس الوزراء الكندي ، أثناء الجلسة التي قدمت خلالها احزاب بيانات خاصو حول الهجوم، حيث اعتبر بأن قتل الأسرة المسلمة عمل وحشي وجبان ووقح، ولم مصادفة، بل كان هجوما ارهابيا بدافع الكراهية.

وكان البرلمان الكندي قد اسنهل جلسته اليوم، بدقيقة صمت حدادا على ضحايا الهجوم الإرهابي على عائلة مسلمة والذي اسفر عن مقتل 4 أشخاص منهم.

هذا وكشفت الشرطة الكندية بأن العائلة استهدفت بسبب عقيدتها الإسلامية، اين لقي 4 منهم حتفهم، فيما فيما لايزال الفرد الخامس (طفل) فى العناية المركزة وفى حالة خطيرة.