رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يصل إلى الجزائر
استقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الإثنين، رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي.
ويأتي هذا في اطار اجتماع القمة العربية التي تحتضنها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر. والذي يصادف الذكرى 68 لاندلاع الثورة التحريرية 1954.
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رئيس الجمهورية يوجه دعوة لنظيره اللبناني لحضور القمة العربية
ئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، دعوة إلى نظيره اللبناني، ميشال عون. لحضور القمة العربية، التي ستنعقد بالجزائر، 1و2 نوفمبر المقبل.
وقد سلمه رسالة الدعوة، وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، خلال استقباله من طرف الرئيس اللبناني.
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الرئيس اللبناني: المكانة الخاصة للجزائر في العالم العربي يؤهلها لتنظيم قمة ناجحة
استُقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة من قبل رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون.
وفي بيان لوزارة الخارجية اليوم السبت، فقد أبلغه هذا الأخير رسالة شفوية لأخيه الرئيس عبد المجيد تبون.
كما شكل اللقاء فرصة تناول عبرها الطرفان علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها.
إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة العربية والتحضيرات الجارية للقمة العربية المرتقبة بالجزائر.
وبهذه المناسبة، أعرب الرئيس عون عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية المتميزة باستمرار والتي اتسمت بتضامن الجزائر ووقوفها مع لبنان في كل الظروف.
كما كلف ضيفه بنقل تهانيه الحارة إلى الجزائر قيادة وشعبا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لاسترجاع الاستقلال الوطني.
مثنيا على المكانة الخاصة التي تحظى بها الجزائر في العالم العربي والتي تؤهلها لتنظيم قمة ناجحة تحقق لم شمل الدول العربية في مواجهة التحديات المصيرية الراهنة.
وعلى هامش أشغال الاجتماع التشاوري، أجرى الوزير محادثات مع نظيره من المملكة الأردنية الهاشمية، السيد أيمن الصفدي، حيث بحث الطرفان بهذه المناسبة علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها إلى جانب الاستحقاقات المقبلة على المستويين الثنائي والاقليمي.