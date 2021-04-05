رئيس الوزراء الماليزي السابق “نجيب رزاق” يمثل أمام محكمة الإستئناف

مثل رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق، أمام محكمة الإستئناف بعدما طعن بحكم قضائي قضى بحبسه 12 عاما.

و أدين نجيب رزاق بالفساد في قضية صندوق “1 ماليزيا ديفلوبمنت بيرهاد”(1.ام.دي.بي).

وكانت محكمة عليا في كوالالمبور أدانت في الصيف رئيس الوزراء السابق البالغ من العمر 67 عاما بسبع تهم في إطار فضيحة الفساد.

وكشفت فضيحة إفلاس شركة التطوير الإستراتيجي “1 ماليزيا ديفلوبمنت بيرهاد” عمليات احتيال بمليارات الدولارات.

نجيب رزاق متّهم مع مقرّبين منه باختلاس أموال من الصندوق السيادي الذي أنشئ للمساهمة في التنمية الاقتصادية في ماليزيا.

ورفض رئيس الوزراء السابق الإدلاء بأي تعليق لدى وصوله إلى محكمة الاستئناف الماليزية.

ومُنح نجيب رزاق إطلاق سراح مشروطا بانتظار إصدار محكمة الاستئناف حكمها.

ورفض رئيس الوزراء السابق بشدة الاتّهامات الموّجهة إليه، وقال إنه لا علم له بالتحويلات التي أجرتها اس.ار.سي”.

لكن القاضي أدانه بسبع تهم تشمل إستغلال السلطة وخيانة الأمانة وتبييض الأموال.