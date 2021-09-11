رئيس الوزراء كندا: أنا غير نادم على إجراء انتخابات مبكرة وسط الجائحة

قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، إنه غير نادم على إجراء انتخابات مبكرة وسط الجائحة.

وجاء تصريح ترودو وفي حديثه إلى الصحفيين خلال مؤتمر صحفي، بعد أسابيع من تعرضه لانتقادات شديدة من قبل زعماء المعارضة.

وأشار ترودو أن الانتخابات ضرورة، حيث تقرر الحكومة كيفية التغلب على نهاية جائحة كوفيد-19.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن قرار إجراء انتخابات مبكرة لم يحظى بشعبية بين الكنديين وعلى خشبة المسرح.

والتزم قادة الأحزاب بهذا الموضوع ، متهمين رئيس الوزراء بتعريض المواطنين للخطر أثناء التخطيط لانتخابات لتحقيق مكاسب سياسية خاصة به.