رئيس الوفاق سرار يُشيد بالأهلي المصري
بقلم عبد النور حواز
آشاد رئيس مجلس إدارة فريق وفاق سطيف، عبد الحكيم سرار، بالأهلي المصري عقب الزيارة التي قام بها لمقر نادي القرن اليوم الثلاثاء.
سرار قال في تصريحات صحفية عقب الزيارة:”البعض اندهش من حديثي عن قيمة الأهلي الكبيرة في كرة القدم العربية والإفريقية بعد مواجهة الفريقين في النسخة الأخيرة لدوري أبطال إفريقيا”.
كما أضاف:”لكن هذا أمر طبيعي بالنظر إلى تاريخ الأهلي وحجم إنجازاته الرياضية، وهو فخر لكل الأمة العربية”.
قبل أن يختم:”لهذا حرصت اليوم على القيام بهذه الزيارة الودية، للتعرف عن قرب على منظومة العمل داخل النادي والاستفادة من تلك الخبرات”.
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