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الرياضة

رئيس الوفاق سرار يُشيد بالأهلي المصري

بقلم عبد النور حواز
رئيس الوفاق سرار يُشيد بالأهلي المصري
سرار
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آشاد رئيس مجلس إدارة فريق وفاق سطيف، عبد الحكيم سرار، بالأهلي المصري عقب الزيارة التي قام بها لمقر نادي القرن اليوم الثلاثاء. 

سرار قال في تصريحات صحفية عقب الزيارة:”البعض اندهش من حديثي عن قيمة الأهلي الكبيرة في كرة القدم العربية والإفريقية بعد مواجهة الفريقين في النسخة الأخيرة لدوري أبطال إفريقيا”.

كما أضاف:”لكن هذا أمر طبيعي بالنظر إلى تاريخ الأهلي وحجم إنجازاته الرياضية، وهو فخر لكل الأمة العربية”.

قبل أن يختم:”لهذا حرصت اليوم على القيام بهذه الزيارة الودية، للتعرف عن قرب على منظومة العمل داخل النادي والاستفادة من تلك الخبرات”.

رابط دائم : https://nhar.tv/a9Myx
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