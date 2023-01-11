رئيس الوفد السوداني: “أتمنى أن نواجه الجزائر في نهائي “الشان””

أبدى رئيس وفد منتخب السودان للمحليين، طارق عطاء صالح، سعادته الكبيرة بحفاوة الاستقبال الذي حظيت به بعثة منتخبه في الجزائر.

وصرح طارق عطاء صالح، لتلفزيون “النهار”: “حفاوة الاستقبال التي لقيناها من الجزائريين شعبا وحكومة ليست بالغريبة عليهم”.

كما أضاف: “لقين ترحابا كبيرا من وزارة الشباب والرياضة الجزائرية والاتحادية، ونحن في قسنطينة نشعر كأننا في أم درمان”.

وتابع رئيس وفد المنتخب السوداني طارق عطاء صالح: “أتمنى أن يكون نهائي “الشان” بين المنتخب الجزائري ونظيره السوداني”.