رئيس الوفد الكاميروني: ننتظر من منظمة التعاون الإسلامي التنديد بالاسلاموفوبيا وحرق القرآن

ندد رئيس الوفد الكاميروني أليوم فضيل اليوم الأحد بتنامي ظاهرة الاسلاموفوبيا في مختلف دول العالم والتي وصلت حد حرق القرآن الكريم.

وقال رئيس الوفد الكاميروني في تصريح خص به النهار اونلاين على هامش الدورة 17 لاتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. أن ظاهرة الكراهية للإسلام او ما يُطلق عليها ظاهرة الإسلاموفوبيا انتشرت بشكل رهيب في أوروبا.

وقال أن مثل هذه الممارسات تحمل ازدراءً صريحا للدين الإسلامي، الذي ينص على الإخاء والسماحة. مشيرا إلى أن هذه الحوادث، مع تكرارها عدة مرات خلال اسبوع واحد فقط ليست عرضية.

وشدد على أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش ونبذ الكراهية والتطرف.كما اقترح ومن خلال المنظمة اتخاذ تدابير للتصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا وكراهية المسلمين وخلق حوارات لإبراز القيم الحقيقية للإسلام وطبيعته المسالمة.