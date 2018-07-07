رئيس اليوفي يُفجرها:”رونالدو سيكون معنا”

فجر رئيس فريق جوفنتوس الإيطالي أندريا أنييلي مُفاجأة كبيرة عندما أكد قُرب إنتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للسيدة العجوز.

وكشف موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي نقلا عن البرنامج الإسباني الشهير “التشير نجيتو” تأكيد أنييلي توقيع “الدون” لليوفي في الأيام القادمة.

ورد أنييلي على سؤال أحد عمال مطعم تواجد فيه رفقة نائبه بافل نيدفيد يتعلق بقدوم قائد المنتخب البرتغالي لمدينة تورينو للإلتحاق باليوفي.

وأجاب الرجل الأول داخل قلعة البيانكونيري على سؤال العامل بالعبارة التالية:”نعم قريبا سيحدث ذلك”.