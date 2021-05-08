رئيس امن ولاية الجزائر وممثل عن المدير العام في زيارة لعون شرطة المعتدى عليه بالابيار

قام رئيس امن ولاية الجزائر زيارة إطمئنان على صحة عون شرطة المعتدى عليه خلال تأدية مهامه اليوم السبت بالابيار في العاصمة.

وكان رئيس امن ولاية الجزائر مرفوق بممثل عن المدير العام للأمن الوطني وكذا السلطات المحلية بمستشفى الأمن الوطني ليقليسين في الأبيار بالعاصمة.

وخلال الزيارة قدم كل من رئيس امن الولاية وممثل المدير العام كل الدعم والمساندة لعون شرطة المصاب .

وكان عون شرطة إلى اعتداء جسدي أثناء تأديته لمهامه خلال تسيير حركة المرور بالأبيار وذلك مساء أمس الجمعة في حدود الساعة التاسعة ليلا

أين قام صاحب مركبة الذي كان في حالة هيجان، بالاعتداء جسديا على الشرطي، مسببا له عجزا لمدة 90 يوم.