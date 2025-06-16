رئيس بارادو: “الدحيل القطري بوابة بولبينة نحو أوروبا”

أكد رئيس نادي أتليتيك بارادو، حسان زطشي، بأن الدحيل القطري، سيكون بوابة عادل بولبينة، نحو الاحتراف في احدى البطولات الأوروبية مستقبلا.

وحلّ بولبينة، الذي بصم على أرقام مميزة في بطولة هذا الموسم. بتسجيله 20 هدفا مقابل 7 تمريرات حاسمة، بالدوحة القطرية، تمهيدا للتوقيع في الدحيل.

وأكد زطشي، في تصريحات خص بها موقع “filgoal” المصري. انضمام بولبينة إلى الدحيل القطري، على أن يتم توقيع العقد اليوم الاثنين.

مبرزا أن “الباك” تلقى عروضا في الميركاتو الشتوي الماضي، من أجل بولبينة. أبرزها من الزمالك المصري، إلا أن سياسة النادي. تتركز على عدم بيع لاعبين في الشتاء، وفتح باب المفاوضات صيفا.

كما توقع حسان زطشي، أن يكون نادي الدحيل، محطة أمام لاعب المنتخب المحلي. من أجل طرق أبواب احدى بطولات القارة العجوز، وختم: “بولبينة سيكون أمامه فرصة كبيرة للعب في الدوريات الأوروبية من خلال الدحيل القطري”.