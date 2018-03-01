رئيس “باريس سان جيرمان”: “سنفوز على الريال ونتأهل من دون نيمار” !!

أشعل ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان مباراة الإياب لحساب الدور الثمن نهائي من دوري أبطال، والتي ستجمع فريقه بريال مدريد في حديقة الأمراء الأسبوع المقبل.

وصرّح الخليفي لصحيفة “ليكيب” الفرنسية قائلا: “سنفوز على الريال حتى من دون نيمار، فهذه المباراة هي الأهم لنا”.

وأضاف: “اتخذنا القرار المناسب للجميع بإجراء نيمار عملية جراحية، والجميع يشعر بالحزن بسبب إصابته”.

يذكر أن البرازيلي “نيمار جونيور”، تعرض لإصابة قوية ضد مارسليا في مباراة البطولة والتي ستبعده عن الملاعب لمدة شهرين.

والفريق الباريسي مطالب بالفوز بنتيجة “2-0” من أجل التأهل للدور الربع نهائي من التشامبينزليغ.