رئيس “بايرن ميونيخ” يُهين “أوزيل”

وجّه “أولي هوينس” رئيس نادي “بايرين ميونيخ” إنتقادات لاذعة لنجم المنتخب الألماني، “مسعود أوزيل”، وصلت حد الإهانة في تصريحات إعلامية.

وقال أسطورة “المانشافت” :”أوزيل كان بمثابة القرف منذ كأس العالم 2014، وهو أصبح غير قادرا على صناعة الفارق أو المُراوغة”.

ليُواصل :”إنه مُقرف طيلة السنوات الماضية، ولكنه يختبىء وراء صورته مع “رجب طيب أردوغان” وغيرها من الأسباب، لتبرير مُستواه الضعيف”.

وتعيش الساحة الألمانية، حالة غليان كبيرة منذ إعلان لاعب “آرسنال” إعتزاله دوليا، بسبب العنصرية التي يتعرض لها بسبب أصوله التركية.