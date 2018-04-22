رئيس برشلونة:”إنييستا أكثر أهمية من ميسي وهو ظاهرة لا تتكرر”

أشاد رئيس نادي برشلونة الإسباني خوسي ماريا بارتوميو، بالقائد أندريس إنييستا، عقب تتويج البلوغرانا بكأس الملك على حساب إشبيلية.

وقال “بارتوميو”:”الأرجنتيني ليونيل ميسي هو أفضل لاعب على الإطلاق، لكن إنييستا الأكثر أهمية مشيرا إلى أنه ظاهرة لا تتكرر”.

وأضاف:”إنييستا سجّل مرحلة مُهمة من تاريخ برشلونة، وأعرف أنه يفكر في عروض مغرية من أندية أخرى لكن البرصا يبقى نادي حياته”.

وتابع بارتوميو:”ينبغي على إنييستا أن يتخذ القرار الذي يريحه، هو يتمتع بعقد مفتوح مع برشلونة وهو من يتوجب عليه إتخاذ القرار”.

يذكر أن مباراة إشبيلية كانت الأخيرة للنجم الكتالوني في صفوف برشلونة، ومن المرتقب أن ينتقل إلى الدوري الصيني.