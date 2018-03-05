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رئيس برشلونة السابق:”نيمار ليس جبانا مثل فيغو”

الرياضة
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رئيس برشلونة السابق:”نيمار ليس جبانا مثل فيغو”
بقلم وليد كويني

استبعد الرئيس السابق لنادي برشلونة الإسباني، خوان غاسبارت، انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الفريق الكتالوني السابق وباريس سان جيرمان الحالي لريال مدريد.

في الصيف المقبل، مشيراً إلى أن اللاعب “ليس جبانا” مثل البرتغالي لويس فيجو لاعب برشلونة والريال  السابق، حسب وصفه.

وقال غاسبارت، في تصريحات لصحيفة “ماركا” الإسبانية: “أستبعد أن يكرر نيمار ما فعله لويس فيغو بالانتقال إلى ريال مدريد، فيجو كان جباناً وقام بخيانتنا”.

يذكر أن  تقارير إسبانية أكدت عدم سعادة اللاعب نيمار بتواجده مع النادي الباريسي في ظل اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه.

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