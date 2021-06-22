رئيس برشلونة ينتقد “اليويفا” ويُهاجم “باريس سان جيرمان” !

لم يتردد “خوان لابورتا” رئيس برشلونة الإسباني في انتقاد الإتحاد الأوروبي لكرة القدم مؤكدا أن رئيس “اليويفا” أخذ أمر “السوبرليغ” كأمر شخصي والدليل عدم وجود عقوبات على أندية “اليوفي”، “ريال مدريد” و”برشلونة”.

كما هاجم رئيس “البلوغرانا” نادي “باريس سان جيرمان” الذي دائما ما يضاعف رواتب اللاعبين بالرغم من صمت الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهذا ما اعتبره غريبا اذا كان “اليويفا” يفكر في منافسة عادلة.

في نفس السياق، كشف “لابورتا” أن كل من “مانشستر يونايتد” و”ليفربول” هما من طرحا فكرة “السوبرليغ“، كما أن الأندية التي غادرت “خوفا” من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لم تفسخ عقدها مع الأندية المؤسسة بعد، في حين أن الفكرة ستجسد عاجلا أم آجلا.