رئيس “برشلونة” يُلمح لإمكانية القيام بصفقة تبادلية مع “مانشستر سيتي” !

كشف “خوان لابورتا” رئيس برشلونة، أن ميركاتو النادي الإسباني لم ينتهِ بعد ولا يزال هناك لاعبين بإمكانهم الانضمام للفريق الكتالوني، غير أن الصفقات المقبلة، قد تكون صفقات تبادلية مع أندية أوروبية كبيرة.

وقال “لابورتا” في تصريحات صحفية: “لازلنا نفكر في انتداب عناصر أخرى، غير أن الصفقات المقبلة ستكون صفقات تبادلية ونحن نفكر في ذلك بجد”.

يذكر أنه تم ربط كل من “برناردو سيلفا” و”رياض محرز” بنادي “برشلونة”، والنادي الكتالوني مستعد للقيام بصفقة تبادلية مع السيتي من أجل انتدابهما، فالفريق الإسباني يتجه لوضع كل من “ديمبلي”، “سيرجيو روبيرتو” وحتى “تريناكو” في الصفقة.