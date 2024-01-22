رئيس برلمان جمهورية كوريا: الجزائر تعد شريكا استراتيجيا لبلاده

أكد رئيس المجلس الوطني “البرلمان” لجمهورية كوريا، كيم جين بيو، أن الجزائر تعد شريكا إستراتيجيا لبلاده. مشيرا إلى أن التعاون القائم بين البلدين توسع ليشمل العديد من المجالات.

وفي تصريح له عقب إستقباله من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. أعرب كيم جين بيو عن سعادته لزيارة الجزائر التي تعد شريكنا الإستراتيجي في القارة الإفريقية. مشيرا إلى أن هذه الزيارة تحمل معنى كبيرا، لكونها أول زيارة رسمية يقوم بها إلى الجزائر رئيس برلمان جمهورية كوريا الجنوبية منذ 13 عاما. مشيرا إلى أنه تبادل مع رئيس الجمهورية “الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية على المستوى الدولي”.

وذكر كيم جين بيو، بأن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تعود إلى سنة 1990. حيث أن البلدين قاما منذ ذلك الحين بـ “تعزيز علاقاتهما الودية في مختلف المجالات. حيث توسع تعاونهما الثنائي ليشمل الملفات الدولية. بحكم شروعهما في العمل معا كعضوين غير دائمين في مجلس الأمن الأممي مطلع شهر جانفي الجاري.

وفيما يتصل بالتعاون التجاري، أوضح كيم جين بيو أن الجزائر تعد ثالث أكبر شريك تجاري لكوريا في إفريقيا. حيث بلغ حجم هذا التعاون أعلى مستوياته على الإطلاق.

وتوقف بالمناسبة عند النتائج الملحوظة التي تحققها الجزائر الجديدة في مجال البناء. مبرزا أهمية الشراكة التي تجمع بين الجزائر وبلاده، خاصة في مجال تطوير الصناعة التحويلية. وأشار أيضا إلى أنه طلب من الرئيس تبون حضور قمة “كوريا-إفريقيا” المقرر عقدها. ولأول مرة، في جمهورية كوريا الجنوبية خلال جوان القادم.

وخلص إلى توجيه “خالص الشكر والإمتنان” للرئيس تبون على الزيارة الناجحة التي يقوم بها إلى الجزائر.

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