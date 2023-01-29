رئيس برلمان عموم إفريقيا يدعو لاتحاد الدول الإسلامية والوقوف ضد انتهاك الإسلام والمسلمين

عبر رئيس برلمان عموم افريقا عن سعادته لحضوره مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خاصة بعد تنظيمه في الجزائر اكبر بلد عربي بتاريخها الكبير.

واعتبر المتحدث خلال الكلمة التي ألقاها ان الجزائر محررة القارة الافريقية، والتي قدمت الدعم السياسي والمالي للحصول على استقلال زمبابوي

وأضاف “لاينبغي ان ننسى ذلك ما حيينا الدور الذي قامت به الجزائر من خلال تقديم مساعداتها للبرلمان افريقي”.

وشدد رئيس البرلمان الافريقي على برلمان عموم افريقيا يدين ويشجب كل مايهاجم الإسلام.

كما ادان كل العمليات والسلوكات المقترفة ضد الرموز إسلامية.

وتابع “يجب ان نواجه ونتصدى لاعداء اسلام، الدين احرقوا المصحف الشريف. عندما تتكلم أوروبا عن حقوق انسان تعتقد انها تقول الحقيقية هو غير كذلك ليجب ان تتحد كلمتنا للتصدي لهم لنقف في وجه الاشخاص الذين اقترفوا هذه الاعمال البشعة. العالم الإسلامي لايقبل الانحراف جنسي، والشذوذ الجنسي وهو عار لابد من توحيد الصفوف ضد الهجمات ضد المسليمن ولانبغي ان نقبل مثل هذه الممارسات في افريقا”.

وجدد رئيس برلمان عموم افريقيا وقوفه الى جانب الشعب الفلسطيني ، ضد اعتداءات الكيان الإسرائيلي. لحماية المقدسات الإسلامية.