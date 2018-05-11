رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر

سيقوم الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في ليبيا ورئيس بعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، غدا السبت بزيارة عمل إلى الجزائر.

الزيارة تأتي في إطار “المشاورات والاتصالات المنتظمة” بين الجزائر وبعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا.

الرامية إلى تسريع تنفيذ مخطط العمل الأممي في ليبيا.

وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم الجمعة البيان “في إطار المشاورات والاتصالات المنتظمة بين الجزائر وبعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا

سيقوم الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدةورئيس بعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة بزيارة عمل إلى الجزائر”.

وسيتحادث سلامة “مع وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل عن الوضع في ليبيا”.

وأضاف ذات البيان، أنه “سيتم إستغلال هذه الفرصة لتجديد تأكيد دعم الجزائر للدور المحوري للأمم المتحدة في تسوية الأزمة الليبية”.