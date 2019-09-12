رئيس بلدية الجزائر الوسطى: أحصينا 30 طلب تدخل خلال السيول

قال رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش ان مصالح البلدية احصت 30 تدخلا خلال سيول العاصمة الليلة.

ونشر بطاش على صفحته الرسمية في فايسبوك:”بعد التهاطل الكبير للامطار والتي أنجر عنها سيول عارمة و جارفة مرفوقة بأنقاض كبيرة تسببت في جرف البالوعات وغلق بعض المسالك والطرقات على مستوى ساحة أودان وشارع كريم بلقاسم.

بالإضافة إلى بعض التسربات على مستوى بعض العمارات بالاحياء كحي عبد العزيز موزاوي و شارع ميلوز و طنجة و محمود بوحميدي و شارع برليوز و عبان رمضان.

وقال انه تم احتواء الوضع بعد تدخل المصالح المختصة أين سجلت مصالح خلية الإعلام “ألو بلديتي” أحصاء 30 طلب تدخل على مستوى السكنات والعمارات 50% منها لا تزال خاضعة لعمليات التأهيل والتهيئة.

وقال بطاش أن الامطار التي تهاطلت بقوة لا يمكن للبالوعات استعابها خاصة بالسرعة الكبيرة والجارفة وانه و رغم تنظيف هذه الاخيرة ليلة أمس الا ان الكميات الكبيرة والمصحوبة بالانقاض الجارفة لم تستطع تحمل السرعة الفائقة للمياه.

مع العلم أن خلية أزمة تتكون من منتخبين واطارات قد تم تشكيلها مباشرة بعد إصدار النشرية الخاصة بالأحوال الجوية أمس الأربعاء.

ونشر بطاش ارقام هاتف تمكن سكان البلدية من التواصل مع مصالح البلدية في حالة حصول أي طارئ الأرقام التالية:

0661512893 رئيس البلدية

0660566055 رئيس مصلحة الطرقات

0660566054 رئيس مصلحة البيئة

0800110002 ألو بلديتي

023508125 الاستقبال