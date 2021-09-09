رئيس بلدية الجزائر الوسطى يدعو لاحترام الإجراءات الصحية بالقاعات الرياضية 

أسدى رئيس المجلس الشعبي البلدي للجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش. تعليمات بإعادة فتح كل المنشآت الرياضية وفق شروط احترازية وهذا بعد قرار الحكومة القاضي بفتح كل القاعات والملاعب الرياضية.

رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش شدد على ضرورة احترام التدابير الصحية الوقائية لمكافحة وباء كورونا. مع ضرورة إثبات كشف اختبار طبي يثبت سلبية الفيروس.

وتستعد مختلف الجمعيات الرياضية ببلدية الجزائر الوسطى لعملية التلقيح في اقرب الآجال وهذا حفاظا على امن و سلامة الرياضيين. للإشارة فقد قامت مصالح البلدية بتلقيح الفريق النسوي لكرة القدم لبلدية الجزائر الوسطى.