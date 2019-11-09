رئيس بلدية الحروش بسكيكدة يقدم إستقالته لأسباب صحية

أقدم رئيس المجلس الشعبي لبلدية الحروش بولاية سكيكدة، على تقديم استقالته من منصب رئيس المجلس منذ الخميس الفارط، إلى الجهات الوصية.

وحسب ما علم، فإن المعني الذي ينتمي لجبهة العدالة والتنمية، قدم استقالته بسبب ظروف صحية يمر بها.

وجاءت إستقالته المير، بسبب حالته الصحية، والتي حالت دون قدرته على مواصلة تسيير شؤون البلدية خاصة في هذا الوضع.

إلى ذلك ربط فاعلين على المستوى المحلي ببلدية الحروش، استقالة المير بعجز المجلس الحالي الذي يرأسه الأخير في الدفع بعجلة التنمية التي كانت متوقفة لوقت طويل في عهدة المجلس السابق.

وهو ما جعل المشاكل تتراكم، ما عجز عن مجاراته المجلس الحالي ليقوم رئيسه برمي المنشفة.

ومن المنتظر أن يجتمع المجلس البلدي، بعد موافقة الوصاية على الاستقالة، في مداولة لدراسة الأمر والمصادقة عليه من عدمه.

وسيتم انتخاب رئيس جديد، في حال تمت المصادقة بالإجماع على الإستقالة.