رئيس بلدية القبة يتدخّل لإنقاذ “لارسيكا” من دوامة المشاكل

عقد رئيس بلدية القبة زهير بوسنينة إجتماعا هاما، اليوم الاربعاء، بمقر البلدية الذي ضم نائبه المكلّف بالرياضة إلى جانب أعضاء من الجمعية العامة.

كما تم تفعيل مخطط لإنقاذ الفريق من الدخول في نفق مظلم. وتم تكوين لجنة تتولى ضمان انخراط “لارسيكا” قبل الموعد المحدّد. إلى جانب تفعيل لجنة الاستقدامات.

وفي اجتماع اليوم، قال رئيس البلدية بوسنينة أنه شرع في البحث عن ممولين ورجال الاعمال لتوفير سيولة مالية.

ومن المنتظر. أن يشرع الفريق في التحضيرات السبت المقبل بغابة بوشاوي تحت قايدة المدرب المؤقت رشيد حمادة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]