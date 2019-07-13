رئيس بلدية المنيعة يوضح حول قضية احتجاج شاب بلباس امراة

كشف رئيس بلدية المنيعة بولاية غرداية، محمد غريب بخصوص اقدام شاب علي الاحتجاج و محاولة الانتحار من فوق شرفة البلدية وهو يرتدي لباس نسائي.

ان هذا الشاب يعاني من ضغوطات نفسية وانه مقيم ببلدية حاسي القارة واستفاد من سكن ريفي بذات البلدية.

مضيفا انه تعرض للتحريض من طرف اشخاص معروفين لم يرد ذكر اسمهم وان الشاب معروف بمثل هذه التصرفات.

مقدما صورة لنفس الفعل و لذات الشاب قبل خمسة سنوات كما كشف رئيس البلدية ان القائمة المنشورة تخص اعانات 2014 وبها استخلافات.

وان هناك حصة تقدر بـ 3500اعانة بعنوان سنة 2015 سيتم الافراج عليها لاحقا مؤكدا انه لا مجال لقلق و ان كل المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط سيستفيدون.