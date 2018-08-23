رئيس بلدية بوفاريك: الحالات الوافدة إلى المستشفى قادمة من 4 ولايات

قال رئيس بلدية بوفاريك، أن الحالات المسجلة حاليا ببوفاريك قادمة من أربع ولايات مجاورة.

وتتمثل في ولايات البويرة، البليدة، العاصمة وولاية تيبازة، وقال أن المؤسسة مغلقة حفاظا على الصحة العمومية.

وقال رئيس البلدية، أن هنالك 76 حالة مؤكدة، والمصالح الطبية تنتظر نتائج التحليل من معهد باستور بالعاصمة لمعرفة الحقيقة.

واشار ان جميع الحالات معزولة ولا يسمح لاي أحد الدخول الى المرضى، وان الزيارة ممنوعة حاليا.

وأن كل الطواقم الطبية تقوم بدورها حاليا وتكثيف العمل ومعرفة نتائج التحليل من معهد باستور في حدود الساعة الثالثة مساءا من نهار اليوم.

ونفى رئيس البلدية حاليا المعلومات التي تفيد بأن الوباء متعلق بالكوليرا إلى غاية صدور بيان رسمي من الجهات المختصة.