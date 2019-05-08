رئيس بلدية جندل سعدي محمد بسكيكدة يُقدم استقالته

قدم رئيس المجلس البلدي لبلدية جندل سعدي، محمد عبد الحميد خنطول، إستقالته من رئاسة المجلس إلى جهات الوصية للمصادقة عليها.

المير الذي ينتمي إلى كتلة التجمع الوطني الديمقراطي قدم إستقالته خلال المداولة الأخيرة للمجلس البلدي ،التي انعقدت أمس وكانت الاستقالة النقطة الوحيدة في جدول الأعمال.

وأرجع المير سبب تقديم استقالته لأسباب صحية بحسب مقربيه بعد أن تعذر علينا الاتصال به رغم محاولات متكررة.

هذا وقد صادقت الأغلبية على الاستقالة، حيث صادق بالقبول 9 أعضاء بما فيهم المعني من بين 13 عضوا يشكلون المجلس البلدي.