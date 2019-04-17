رئيس بلدية رويبة يرفض تأطير الانتخابات الرئاسية

أخبار الجزائر
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رئيس بلدية رويبة يرفض تأطير الانتخابات الرئاسية
بقلم شهرزاد مزياني

أعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الرويبة، مراد تيكلي، مقاطعة تنصيب اللجنة البلدية المكلفة بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية وكل مايتعلق بالتحضير  للانتخابات الرئاسي المزعم إجرائها يوم 4 جويلية .

وحسبما نشره رئيس البلدية في صفحته الرسمية ، :انا  مع الشعب ولن أكون إلّا مع الشعب واستجابة لنداء الضمير و استئناسا برأي مواطني بلدية الرويبة، أرفض تنظيم الانتخابات الرئاسية “.

 وكان قرابة 40 بلدية ،أعلنت  رفضها، لتنظيم الانتخابات الرئاسية، وبهذا القرار، يكون الأميار، قد انضموا إلى الحراك الشعبي الرافض للنظام.

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