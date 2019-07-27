رئيس بلدية “سارسال” يرمي الورود على “محرز” !!

الرياضة
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رئيس بلدية “سارسال” يرمي الورود على “محرز” !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

تحدث رئيس بلدية “سارسال” “باتريك حداد” عن تكريم النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” أمس الجمعة بمسقط رأسه.

ونشر “حداد” الذي كان وراء تكريم “محرز” بالميدالية الشرفية لبلدية سارسال تغريدة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وجاء في التغريدة الذي أرفقها بصور عديدة من حفل التكريم:”بعد أسبوع من تتويجه بكأس إفريقيا تواجد رياض محرز بمسقط رأسه سارسال”.

“لنُظهر له فخرنا الجماعي قمت بتكريمه بمنحه الميدالية الشرفية لبلدية سارسال نظير مشواره الرائع مع ناديه ومع المنتخب الجزائري وأيضا لسلوكه المثالي”.


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