رئيس بلدية “سارسال” يرمي الورود على “محرز” !!

تحدث رئيس بلدية “سارسال” “باتريك حداد” عن تكريم النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” أمس الجمعة بمسقط رأسه.
ونشر “حداد” الذي كان وراء تكريم “محرز” بالميدالية الشرفية لبلدية سارسال تغريدة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.
وجاء في التغريدة الذي أرفقها بصور عديدة من حفل التكريم:”بعد أسبوع من تتويجه بكأس إفريقيا تواجد رياض محرز بمسقط رأسه سارسال”.
“لنُظهر له فخرنا الجماعي قمت بتكريمه بمنحه الميدالية الشرفية لبلدية سارسال نظير مشواره الرائع مع ناديه ومع المنتخب الجزائري وأيضا لسلوكه المثالي”.
🥇Une semaine après son sacre en Égypte, @Mahrez22 était chez lui à #Sarcelles. Pour lui témoigner notre fierté collective, je lui ai remis la médaille de la ville pour son parcours en club à @ManCityFra et en sélection avec @LesVerts comme pour son comportement exemplaire. pic.twitter.com/lmwiR7UmtU
— Patrick Haddad (@p_haddad95) July 26, 2019
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