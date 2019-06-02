رئيس بلدية سبسب يرفض منح شهادة الاقامة لنائب بالمجلس في غرداية

لأول مرة في تاريخ الإدارة الجزائرية رفض رئيس بلدية سبسب منح شهادة الاقامة لعضو بنفس المجلس البلدي بالرغم من انه مسجل كمقيم رفقة افراد عائلته بالشبكة المعلوماتية الخاصة بالحالة المدنية للبلدية.

ويملك منزل فلاحي بالمنطقة به عداد كهرباء وترشح وفاز ضمن قائمة بذات البلدية.

وأكدت مصالح التنظيم منصبه أين طالب العضو بتدخل والي الولاية للحد من إنتقام رئيس البلدية الذي يعامل أعضائه بهذه الطريقة.

فما بالك بالمواطنين فيما تحجج رئيس البلدية انه يقوم بتحقيق في إقامة هذا العضو .

في حين رفضت مصالح الأمن و للدرك ذلك باعتبار الأمر ليس من اختصاصها.

هذا و اكد مدير التنظيم و الشؤون العامة أحقية ذات العضو في كل وثائق الحالة المدنية بما فيها شهادة الاقامة معتبرا الأمر به بيروقراطية سعت مرارا وزارة الداخلية للحد منه.