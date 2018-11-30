رئيس بلدية شلغوم العيد يستقيل بعد 6 أشهر من الجمود في ميلة

قال مصدر رسمي للنهار بأن رئيس بلدية شلغوم العيد بولاية ميلة قد قدم استقالته بشكل رسمي بعد فشل الاجتماع الذي دعى إليه والي الولاية بحر الاسبوع الماضي لأجل الوصول لحل ودي.

هذا وقد ظل المجلس البلدي جامدا منذ 6 أشهر لجأ فيها الوالي الأسبق المرحوم لتكليف رئيس الدائرة بتسيير شؤون البلدية.

ومن المنتظر أن يتم عقد جلسة استثنائية للمجلس الشعبي البلدي للمصادقة على الاستقالة وانتخاب رئيس بلدية جديد.

للعلم ان المير المستقيل ينتمي لكتلة الافلان بمجموع 14 مقعدا الأرندي 4 مقاعد وحزب العمال 5 مقاعد.