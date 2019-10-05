رئيس بلدية في تلمسان يخاطب مواطنا: “قول لربي يجيبلك الضوء غدوا”!

فجرت لقطات فيديو مصورة، ثورة غضب، في الشارع المحلي بتلمسان، وتحديدا ببلدية شتوان، بسبب سلوك قام به رئيس البلدية.

وتظهر اللقطات المصورة، رئيس بلدية شتوان، وهو محاط بعدد من المواطنين، الذين بدت عليهم مظاهر الاحتجاج.

وسط حالة من الفوضى وتبادل الاتهامات، راح “المير” يتلفظ بكلام غير مسؤول، أمام مواطن وجه له ذلك الكلام، وأمام جمع آخر من المحتجين.

وكان من جملة ما قاله “المير” المستفز، للمواطن المغلوب على أمره، عندما خاطبه بلهجة استعلاء واستفزاز قائلا: “روح لربي يجيبلك الضوء غدوا”!.

وبدا من خلال ذلك الحديث، أن المواطنين كانوا يحتجون على انقطاع الكهرباء في منطقتهم.

