رئيس بلدية مرسيليا يعلن استعداده لمساعدة الجزائر في إطفاء الحرائق
أعلن رئيس بلدية مرسيليا في فرنسا، عن استعداده لإرسال تجهيزات ووسائل للمساعدة في إطفاء الحرائق الملتهبة في عدة ولايات من الجزائر.
وجاء في تغريدة لـ Benoît Payan على تويتر، إن مصالح مدينة مرسيليا الفرنسية، مستعدة لدعم الجزائر بالوسائل اللازمة لإطفاء الحرائق، في حالة طلبت ذلك.
كما أكد Benoît Payan، عن تضامنه الكامل مع الشعب الجزائري.
وفقدت الجزائر 65 من أبنائها، من بينهم 28 عسكريا و37 مدنيا جراء الحرائق الأخيرة التي اجتاحت عدة ولايات من الوطن.
وأعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن حداد وطني لمدة 3 أيام، إبتداء من يوم غد الخميس، على إثر استشهاد مواطنين مدنيين وعسكريين جراء الحرائق.
La ville de @marseille se tient prête à envoyer des @MarinsPompiers des moyens et du matériel en Kabylie si l’Algérie nous en fait la demande. Toute notre solidarité nos sœurs et a nos frères algériens. pic.twitter.com/8P9e53pive
— Benoît Payan (@BenoitPayan) August 11, 2021