رئيس بلدية مرسيليا يعلن استعداده لمساعدة الجزائر في إطفاء الحرائق

أعلن رئيس بلدية مرسيليا في فرنسا، عن استعداده لإرسال تجهيزات ووسائل للمساعدة في إطفاء الحرائق الملتهبة في عدة ولايات من الجزائر.

وجاء في تغريدة لـ Benoît Payan على تويتر، إن مصالح مدينة مرسيليا الفرنسية، مستعدة لدعم الجزائر بالوسائل اللازمة لإطفاء الحرائق، في حالة طلبت ذلك.

كما أكد Benoît Payan، عن تضامنه الكامل مع الشعب الجزائري.

وفقدت الجزائر 65 من أبنائها، من بينهم 28 عسكريا و37 مدنيا جراء الحرائق الأخيرة التي اجتاحت عدة ولايات من الوطن.

وأعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن حداد وطني لمدة 3 أيام، إبتداء من يوم غد الخميس، على إثر استشهاد مواطنين مدنيين وعسكريين جراء الحرائق.