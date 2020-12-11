أعلن عن قراره بإقصاء الاستفادتين

رئيس بلدية يشيّد “براكتين” لابنيه لتمكينهما من مسكن جديد.. ووالي سوق أهراس يحيلهم على العدالة!

كشف والي سوق أهراس، الوناس بوزقزة، على هامش احتفالات توزيع مقررات سكنية ريفية لأصحابها في “مناطق الظل” عبر الولاية، بأن مسؤولين محليين تورطوا في تزوير ملفات السكن، وذلك بالتواطؤ مع مواطنين.

وكشف ذات المتحدث، في تصريح حصري خصّ به “النهار”، بأن رئيس بلدية عبر إقليم الولاية – رفض الإفصاح عن اسمه واسم البلدية التي يشرف على تسييرها كون القضية محل تحقيق-، قام بإسكان ابنيه في بيتين قصديريين شيدا مؤخرا، من أجل تبرير ملف استفادتهما من الترحيل إلى سكنات اجتماعية لائقة، وأوضح أن الكوخين تم تشييدهما في ظرف 6 أشهر، وأن اسماهما وردا في القوائم الإسمية الأولية، وأثناء الطعون والتحقيق في الأسماء، تبين أنهما ابني “المير”، وتم حذف اسميهما من القوائم كإجراء احترازي قبل إحالة ملفيهما بما فيه والدهما للتحقيق من قبل الجهات القضائية.

وأضاف والي سوق أهراس، بأنه سيتم تهديم كل بيت قصديري شيّد مؤخرا، واستولى أصحابه على أراضٍ ملك للدولة بطريقة أو بأخرى، مضيفا بأنه سيتم تحويل ملفاتهم على العدالة لمعاقبتهم وتحديد مسؤولية الأطراف المسؤولة محليا التي تقبل ملفات طالبي السكن لا تستوفي فيهم الشروط، وتريد كسب ود المواطنين والاستفادة من منافع أخرى.

وأكد والي سوق أهراس بأنه تم تسجيل 365 طعن مؤسس فيهم، ممن زوّروا ملفاتهم ولا تستوفي فيهم شروط الاستفادة من سكنات اجتماعية لائقة لحصة 1500 وحدة سكنية بعاصمة الولاية قبل أشهر، مضيفا بأن عملية دراسة الطعون لا تزال متواصلة وبكل شفافية وصارمة في ذلك، من أجل إعطاء فرص الاستفادة من هذه السكنات لأصحابها.