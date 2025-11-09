رئيس بلغاريا: الجزائر تنتهج سياسة خارجية متماسكة ومتوازنة

بعث رئيس جمهورية بلغاريا، رومين راديف، رسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة عيد الثورة.

ومما جاء في رسالة الرئيس البلغاري: “اسمحوا لي، باسمي الشخصي وباسم الشعب البلغاري. أن أوجّه لكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات. بمناسبة العيد الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”.

وأضاف الرئيس: “تحت قيادتكم الحكيمة، تنتهج الجزائر سياسة خارجية متماسكة. ومتوازنة في ظل السياق الدولي والإقليمي الحالي المعقّد. تركّز على الحفاظ على السلم والأمن، الأمر الذي يعزّز بلا شك مكانة بلدكم”.

وواصل بالقول: “وآمل بصدق أن نواصل العمل على تعزيز العلاقات بين بلغاريا والجزائر. المبنية على الروابط التاريخية بين شعبينا، وأن نحدد، خلال لقائنا الشخصي القادم. إجراءات ملموسة تهدف إلى توسيع التعاون ذي المنفعة المتبادلة”.