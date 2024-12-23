رئيس بنما يرد على ترامب !

العلق رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو رداً على تصريحات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب حول قناة بنما بقوله: “كل متر مربع في القناة ومحيطها يعود لنا”.

ورد الرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو، يوم الأحد، على تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بشأن إعادة قناة بنما إلى الولايات المتحدة. مؤكداً أن “سيادة بنما واستقلالها” غير قابلين للتفاوض.

الرئيس أشار في فيديو نشره على حسابه في “x”. إلى أن “كل متر مربع من القناة والمنطقة المحيطة بها، ملك لبنما وسيظل كذلك”.

وكان الرئيس المنتخب ترامب يوم الأحد أثار مرة أخرى مسألة القناة. واقترح أمام مؤتمر لمؤيديه إعادتها إلى السيطرة الأميركية في اقتراح رائع لدفع دولة ذات سيادة إلى التنازل عن أراضيها.

وتعهد ترامب باتخاذ إجراءات سريعة بشأن هذه المسألة بعد توليه منصبه في أقل من شهر.

وقال ترامب في “المهرجان الأميركي” الذي أقيم في تيرن بوينت: “لقد تم منحها لبنما ولشعبها. لكن بها أحكام، يجب أن تعاملونا بإنصاف، وهم لم يعاملونا بإنصاف”.

وأضاف: “إذا لم يتم اتباع المبادئ الأخلاقية والقانونية لهذه البادرة الكريمة من العطاء. فسنطالب بإعادة القناة إلى الولايات المتحدة الأميركية بالكامل وبسرعة ودون أدنى شك”.

وعندما صاح أحد الحضور قائلاً: “استرجعها”، أجاب ترامب: “هذه فكرة جيدة”.

وأشار الرئيس المنتخب في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن الولايات المتحدة تتعرض للسرقة. معبرًا عن ذلك الإحباط من الرسوم المفروضة لاستخدام القناة.