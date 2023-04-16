رئيس بني ولبان: “لاعبونا تعرضوا لتهديدات وما قام به المنافس زوبعة في فنجان”

خرج رئيس نادي بني ولبان، عزيز طبو، للدفاع عن نفسه وفريقه وأنصاره، بعد اللقاء الذي أثار الكثير من الجدل، بين ناديه والضيف زيغود يوسف، في قسم مابين رابطات، المجموعة الشرقية.

وفي تصريحات خص بها “النهار” اليوم الأحد، أكد طبو، بأن الفريق المنافس أراد الفوز بشتى الطرق واستخدم كل الحيل من أجل تحقيق ذلك، لحاجته إلى النقاط الثلاث بسبب تهديد السقوط الذي يواجهه.

وقال رئيس بني ولبان. إن لاعبي فريقه تلقوا إتصالات لمنعهم من لعب المباراة تحت طائل التهديدات. مضيفا: “ولكن نحن لا نبيع ولا نشتري”.

وواصل ذات المتحدث. فتح النار على ممثل ولاية قسنطينة. مؤكدا بأن ما قام به فريق زيغود يوسف. لا يعدو أن يكون مجرد “زوبعة في فنجان” بعدما تحدثوا عن تعرضهم للضرب – على حد قوله- .

كما رد طبو، على الانتقادات التي لاحقت شخصه، بعد ظهور صور له بجانب حكم التماس، واتهامه بمحاولة الضغط على الحكم.

وعلق على تلك الصور: “كل ما في الأمر أنه بعد صافرة نهاية الشوط الأول، اقتربت من الحكم دفاعا عن حق فريقي، وقلت له إنك لم تحتسب لنا ضربة جزاء شرعية”.

كما رد رئيس بني ولبان، على الأخبار التي تحدثت عن تسجيل مناصر لهدف في المباراة التي جرت أول أمس، وختم: “وش من مناصر؟.. هذا كذب هل يوجد صور تظهر المناصر سجل هدفا؟”.