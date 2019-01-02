رئيس “بورتو” يكشف موقفه من “براهيمي”

منح “نونو بينتو داكوستا” رئيس نادي “بورتو”، تفاصيل جديدة بخصوص وضعية الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، وإمكانية إستمراره مع بطل البرتغال.

وصرّح لوسائل الإعلام المحلية قائلا :”لقد قدمنا عرضا رسميا لبراهيمي، من أجل تمديد عقده معنا، والأمور واضحة وجلية بالنسبة لنا”.

وأضاف :”هو يمتلك الحرية في إتخاذ القرار الأنسب بالنسبة له، كل شيء ممكن، وإن أراد الرحيل فله الحق في ذلك”.

يُشار بأن صانع ألعاب “الخضر”، سيكون حُرا في تغيير الأجواء بداية من الصائفة القادمة، لتزامنها مع نهاية إلتزاماته مع “التنانين”.