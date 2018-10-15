رئيس “بورتو” يمنح تلميحات بخصوص مُستقبل “براهيمي”

منح “نونو بينتو داكوستا” رئيس نادي “بورتو” تلميحات بخصوص الدولي الجزائري، ياسين براهيمي وبقائه من عدمه مع “التنانين” في المُستقبل.

وأشار الرجل الأول في “الدراغويس” بأن إدارته في وضع مُعقد، ولاتنوي منح راتب ضخم وعقد طويل، للاعب سيكون حُرا قريبا.

وإتفقت وسائل الإعلام البرتغالية، بأن المعني بالأمر، هو ياسين براهيمي أو زميله الميكسيكي، “هيكتور هيريرا”، لأن عقدهما ينتهي جوان القادم.

ويمتلك صاحب المُراوغات السحرية، القُدرة على تغيير الأجواء بداية من الشتاء القادم، وفقا لما ينص عليه عقده مع بطل البرتغال.

ويتواجد خريج مدرسة “رين” على رادار العديد من الفرق الأوروبية المُحترمة، على شاكلة “لازيو” الإيطالي، “بشيكتاش” التركي” و”أولمبيك مارسيليا” الفرنسي.