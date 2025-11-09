رئيس بولونيا يهنئ الرئيس تبون بذكرى أول نوفمبر

بعث رئيس جمهورية بولونيا، كارول ناوروتسكي، برسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لاندلاع الثورة التحريرية.

كما جاء في رسالة الرئيس البولوني:

“يطيب لي باسم الشعب البولندي وباسمي الشخصي، أن أتقدم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات للشعب الجزائري، ولكم شخصيا.

وأمام التحديات العالمية والإقليمية العديدة، أود التأكيد على دعمي الكامل لتطوير التعاون مع الجزائر. التي تعد أحد أهم شركاء بولندا في القارة الإفريقية.

وانتهز هذه المناسبة لأتمنى لفخامتكم صحة جيدة ونجاحا شخصيًا، وللأمة الجزائرية مزيدا من الرخاء، في ظروف يسودها الأمن والاستقرار والرفاه”.

