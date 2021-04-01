 رئيس “بيتيس”: “على ماندي أن يكون واضحا بخصوص مستقبله” !

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن ساعة الحقيقة قد دقت بالنسبة للمدافع الجزائري “عيسى ماندي”.

وأكدت ذات المصادر، أن المفاوضات كانت لمدة طويلة بين إدارة “بيتيس” و”ماندي” من أجل تجديد عقده.

وقال رئيس النادي بخصوص هذا الأمر: “تحدثت مع ماندي وهو شخص محترف ورائع، بالإضافة إلى أنه قائدنا”.

وأضاف: “الشيء الأكيد أن المدافع الجزائري لم يتفق مع أي فريق كان، ويمكنه ذلك لأنه في نهاية عقده”.

وتابع: “القرار سيكون مهما بالنسبة له، وعليه أن يكون واضحا إذا كان يريد البقاء في المدينة لمدة طويلة أو لا”.