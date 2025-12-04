رئيس بيلاروسيا يغادر الجزائر

غادر رئيس جمهورية بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، أمسية الأربعاء، الجزائر، بعد زيارة رسمية دامت يومين.

كان في توديعه بمطار الجزائر الدولي رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري وبعض من أعضاء الحكومة.

وحل رئيس جمهورية بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، بالجزائر، يوم الثلاثاء، في زيارة رسمية. كما تم استقباله من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس الأربعاء. أين أشرفا على توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.

‏ويتعلق الأمر بالتوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التعاون الصناعي بين وزارة الصناعة الجزائرية وزارة الصناعة البيلاروسية. واتفاق بين الحكومة الجزائرية وحكومة جمهورية بيلاروسيا في مجال الصحة الحيوانية.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الجزائرية. و وزارة الفلاحة و التغذية لجمهورية بيلاروسيا للتعاون في المجال الفلاحي.

