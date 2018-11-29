رئيس تحرير بقناة “النهار”:”المركزية المطلقة العدو الأوّل للتنمية”

قال محمد عصماني رئيس تحرير بقناة “النهار”، إنّ العدو الأول للتنمية هي المركزية المطلقة، لأنها لا تخدم التنمية.

وأضاف عصماني، أن الأمور في الجزائر تسير وفق برنامج الحكومة، تحت سلطة والي الولاية الذي يمثل السلطة المركزية.

وبخصوص سنة 2018، أوضح عصماني أنها سنة إيجابية، لأن الحديث عن التنمية أمر جيد، فالولاة أمسى كل حديثهم عن التنمية.

وقال أن الوالي يتحمل برنامج الحكومة، فليس لديه الوقت الكافي من أجل حل كل انشغالات المواطنين.

لذلك يجب البحث عن حل في المنتخب المحلي، لذا يجب أن تكون له صلاحيات.