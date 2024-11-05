رئيس ترجي مستغانم يوجّه رسالة خاصة لأنصار الفريق

وجّه رئيس نادي ترجي مستغانم، تقي الدين بيبي، اليوم الثلاثاء، رسالة خاصة إلى أنصار فريقه. طالبهم فيها بضرورة دعم الفريق تحسبا لباقي فعاليات الموسم الكروي.

ونشرت إدارة النادي بيانا، عبر الصفحة الرسمية للفريق على فيسبوك، كلمة الرئيس بيبي إلى كل “الحواتة”، وجاءت على النحو التالي: “بعد بسم الله الرحمن الرحيم، أوّد في بداية الأمر أن أشكر كل المحبّين والغيورين على تفهم الوضع وتهدئة النفوس.. يوماً بعد يوم، يعيش الفريق تحدّيات وصعوبات شتّى. لا يعيشها اللاعبون فقط، بل شملت حتى الإدارة والجماهير، وفي هذا السياق أوجّه ندائي إلى كل الجماهير الوفيّة للوقوف مع الفريق في كل الظّروف و مهما كانت النتائج. فمع اشتداد المنافسة و ازدياد الضغوط فإن الدعم المعنوي الذي يقدّمه الحواتة يلعب دوراً كبيراً لتحفيز اللاعبين من أجل تقديم أفضل أداء وتحقيق الانتصارات. لأن النجاحات تتطلب التعاون بين كل الجهات، وإن روح الفريق لا تتجسّد فقط في اللاعبين، بل في الجماهير المخلصة أيضًا”.

وأوضح رئيس النادي للأنصار أنه “أشرف شخصيا على جميع التعاقدات. وبالتشاور طبعا مع المدرب، مند بداية التحضيرات، فلا داعي لنشر البلبلة والأخبار الكاذبة هنا وهناك. ففي ظّل الإمكانيات المتواضعة جداً كونوا على يقين أنّنا بذلنا قصارى جهدنا لتكوين فريق تنافسي يشرّف الولاية ويشرّف اسم “ترجي مستغانم”.

كما عبّر رئيس النادي عن تفاؤله بمستقبل الفريق وثقته التّامة في قدرات ومؤهلات اللّاعبين. مؤكداً في الوقت نفسه، أن الترجي فريق محترم إلى أبعد الحدود. وهو قادر على المنافسة بكل قوة، بشرط الدعم الدّائم من طرف الجمهور. مشيرا إلى أنه “سيسخّر كل الإمكانيات المادية والمعنوية من أجل رفع الراية الخضراء والبيضاء عالياً. و لن يدّخر أي جهد في سبيل هذا النادي العريق”.

وختم رئيس ترجي مستغانم، بيبي، بتوجيه نداء للأنصار بقوله: “أناشد كل الجماهير، ابتداءً من مباراتنا هذا السبت. بالضغط والتشجيع بحرارة في الملعب و من دون توقف طيلة أطوار اللقاء، فصوتكم وحماسكم يعزّر من عزيمة اللاعبين ويرفع روحهم القتالية. دون أن ننسى ضرورة البقاء في إطار كرة القدم والابتعاد عن السبّ و الشتم. لا نريد متفرجين في المدرجات، بل نريد تشجيعا غير منقطع، شغفاً وضغطاً على المنافس. يجعل من ملعب بن سعيد قلعة صعبة المنال. وتذكروا دائما أن التفاني والولاء هم مفتاح النجاح”.