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رئيس تركمانستان يُهنئ الرئيس تبون بالعهدة الثانية

بقلم نادية بن طاهر
رئيس تركمانستان يُهنئ الرئيس تبون بالعهدة الثانية
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هنأ رئيس جمهورية تركمانستان، سردار بردي محمدوف، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة اعتلائه منصب رئيس الجمهورية لعهدة ثانية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، أعرب رئيس جمهورية تركمانستان، للرئيس تبون، عن تمنياته الصادقة بدوام الصحة والعافية.

كما عبر رئيس جمهورية تركمانستان، في رسالة تهنئته لرئيس الجمهورية، عن تقديره عاليا لعلاقات الصداقة القائمة بين البلدين. مؤكدا يقينه بتعزيزها أكثر بما يعود بالنفع على الشعبين.

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