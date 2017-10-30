رئيس تعاونية عقارية يحوّلها إلى شركة بناء وهمية ويجمع 90 مليارا من عائدات الاحتيال

تمكن رئيس التعاونية العقارية «الازدهار»، من إنشاء شركة ترقية عقارية وهمية مختصة في البناء والسكن وأوقع بأكثر من ضحية، منهم عمال بالتعاونية، حيث سلموه مبالغ مالية تراوحت بين 100 و200 مليون سنتيم لتمكينهم من مساكن بكل من بلدية الرحمانية وبابا علي في الجزائر العاصمة، ووصل المبلغ الذي جمعه المتهم من عائدات النصب إلى 90 مليار سنتيم.